В СМИ просочились детали третьего фильма о Человеке-пауке

Также указывается, что главным злодеем супергероя станет Крэйвен-охотник, также доставлять хлопоты Пауку будет Скорпион, которого сыграет Майкл Мэндо. Он даже опубликовал в своем Twitter пост, который можно расценить как намек.

В финальной части трилогии Джона Уоттса могут поучаствовать Генри Кавилл или Джейсон Момоа, которых пророчат на роль сына русского аристократа Сергея Кравинова, ставшего непревзойденным охотником с манией величия. Среди других актеров, которые могут сыграть пока неизвестные роли — Джо Кири («Очень странные дела») и Джейн Линч («Удивительная миссис Мейзел»).

В новый фильм вернется также и основной состав актеров предыдущих частей, включая Тома Холланда и Зендаю. Пока премьера фильма намечена на 15 июля 2021 года.

Ранее Том Холланд рассказал о съемках нового «Человека-паука».