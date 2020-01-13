NYT выпустил видеорасследование о крушении Boeing 737 в небе над Ираном

Журналисты объединили кадры с места крушения, записи камер видеонаблюдения, а также выпуски местных новостей.

Начинается ролик с записи камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как вдали падает самолет. Далее упоминается убийство генерала Сулеймани при американском обстреле и ответный авиаудар Ирана по базам военных США в Ираке.

Далее на карте показали, где находилось воздушное судно, когда связь с ним оборвалась. Отмечается, что рядом располагается иранская военная база.

Заканчивается ролик кадрами с места крушения и горящими деталями самолета.

Напомним, Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из Тегерана 8 января. Первоначально говорилось, что причиной стала техническая неисправность. Однако позднее генштаб Ирана подтвердил, что самолет сбила ракета из-за ошибки в «условиях повышенной боевой готовности».