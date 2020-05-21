NYT: власти США могли бы спасти более 50 тысяч пациентов с COVID-19

США удалось бы спасти 54 тысячи человек при более раннем введении санитарных мер из-за коронавируса. Такое мнение высказали ученые из Колумбийского университета.

Как сообщила газета The New York Times, к такому выводы специалисты под руководством инфекциониста Джеффри Шэймана пришли после проведенного исследования. Они построили компьютерную модель, которая позволила им оценить эффект от введенных в стране мер на фоне пандемии.

Ограничения начали действовать в середине марта. К 3 мая, по данным исследователей, 65 307 американцев умерли от коронавирусной инфекции. Ученые считают, что если бы власти на две недели раньше спохватились, то летальных исходов было бы на 54 тысячи меньше.

«Это большая, большая разница. Небольшой промежуток времени на этапе роста [числа случаев заражения] играет важнейшую роль с точки зрения снижения смертности», — заявил Шэйман.

Также специалисты просят не отменять слишком быстро ограничения. Ведь это может вызвать рост смертности.

По данным Университета Джонса Хопкинса, более 1,55 миллиона случаев заражения коронавирусом выявили в США. Жертвами вируса в стране стали 93,4 тысячи человек. Ранее американские ученые заявили, что успешно испытали вакцину против коронавируса на людях.