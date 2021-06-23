NYT: Участвовавшие в убийстве журналиста Хашукджи саудовцы прошли спецподготовку в США

Четверо саудовцев, которые принимали участие в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, ранее прошли боевую подготовку на территории США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Сотрудники спецслужб Саудовской Аравии «прошли боевую подготовку в США в рамках контракта, одобренного Госдепартаментом», уточнили источники издания. Подготовку четырех саудовцев, по данным газеты, проводила охранная компания Tier 1 в Арканзасе. В тренировки входили стрельба и «противодействие атаке». Отмечается, что они предназначались для обеспечения более надежной охраны и защиты саудовских лидеров. Помимо этого, саудовцев обучали слежке и ближнему бою, сообщил человек, знакомый с обучением.

Компания Tier 1 в 2014 году получила лицензию от американского Госдепа на проведение военной подготовки саудовской королевской гвардии. Обучение, как говорится в статье New York Times, продолжалось как минимум в течение первого года правления бывшего президента США Дональда Трампа.

Факт прохождения обучения подтвердил исполнительный директор компании Cerberus Capital Management, которой принадлежит Tier 1. При этом он подчеркнул, что учебная программа «не имеет никакого отношения к убийству Хашукджи».

В феврале 2021 года правительство Саудовской Аравии категорически опровергло выводы, содержащиеся в докладе разведки США. Спецслужбы сделали вывод, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман лично отдал приказ о ликвидации оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.