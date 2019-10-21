NYТ: Трамп захотел оставить американский спецназ в Сирии

Лагеря беженцев и тюрьмы с террористами остались без охраны в Сирии Подробнее

Президент хочет оставить около 200 спецназовцев на востоке Сирии, хотя до этого он приказал вывести все войска ВС США из этой страны. В материале говорится, что войска могут оставить за зоной безопасности, вдоль границы с Ираком. О такой зоне ранее договорились вице-президент Майк Пенс и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще три источника в администрации Трампа и Минобороны США сказали NYT, что сейчас идет обсуждение такого плана. Президент выбирает между двумя вариантами действий в Сирии. Первый — это «закончить бесконечную войну» и вернуть всех своих военных домой. Второй — удостовериться, что сдерживать и ослаблять «Исламское государство»* продолжили.

Нарушит ли Трамп свое обещание, оставив пару сотен военных в Сирии? Он считает, что нет, ведь таким образом будет разумно обеспечить безопасность в регионе и США. Кроме того, в Белом доме посчитали, что это не будет сменой политики, так как главная цель вывода войск — защита людей.

Американские военные начали покидать Сирию 7 октября. Спустя два дня Турция начала операцию «Источник мира», направленную против террористов и курдских отрядов. Еще через неделю Вашингтон и Анкара договорились приостановить ее, чтобы у курдских сил была возможность выйти из буферной зоны. Контроль за ней ляжет на Турцию.

*ИГ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.