NYT: Трамп хотел найти след украинского вмешательства в выборы США

Издание со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы и беседы с широким кругом людей на Украине и в США, пришло к выводу, что Трамп искал украинский след во вмешательстве в выборы, несмотря на то, что расследование спецслужб указывало на Россию. По мнению журналистов, Джулиани поехал на Украину, в том числе, за тем, чтобы искать доказательства по этому вопросу.

Это подтверждается еще и тем, что Трамп коротко упомянул о вмешательстве в выборы во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации газеты, Трамп также предполагал, что Украина может быть связана с распространением во время президентской гонки в США компромата на Пола Манафорта. Тот был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения.

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Таким образом, пишет газета, президент проводил в отношении Украины «теневую внешнюю политику», цель которой расходилась с официальным курсом Вашингтона.

Белый дом опубликовал расшифровку переговоров Трампа и Зеленского после того, как в отношении президента США начали готовить процедуру импичмента.