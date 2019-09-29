  • NYT: Трамп хотел найти след украинского вмешательства в выборы США

    29 сентября 2019, 10:54

    Юлия Булыгина

    Президент США Дональд Трамп вместе с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани пытались доказать, что Украина имела отношение к вмешательству в американские выборы. Об этом узнала газета The New York Times.
    NYT: Трамп хотел найти след украинского вмешательства в выборы США

    Издание со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы и беседы с широким кругом людей на Украине и в США, пришло к выводу, что Трамп искал украинский след во вмешательстве в выборы, несмотря на то, что расследование спецслужб указывало на Россию. По мнению журналистов, Джулиани поехал на Украину, в том числе, за тем, чтобы искать доказательства по этому вопросу.

    Это подтверждается еще и тем, что Трамп коротко упомянул о вмешательстве в выборы во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    По информации газеты, Трамп также предполагал, что Украина может быть связана с распространением во время президентской гонки в США компромата на Пола Манафорта. Тот был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения.

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    Таким образом, пишет газета, президент проводил в отношении Украины «теневую внешнюю политику», цель которой расходилась с официальным курсом Вашингтона.

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