Сенатор Тед Круз задерживает десятки назначений в Госдеп США. Так он решил бороться с «Северным потоком — 2», пытаясь заставить администрацию действовать более решительно. Об этом сообщило издание The New York Times.

«Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники [президента США Джо] Байдена называют кадровым кризисом» — написал автор материала.

В публикации пояснили, что сенатор задерживает десятки назначений на должности в Госдепе. В том числе Круз задерживает утверждение 59 американских послов. По словам главы международного комитета сената Боба Менендеза, действия республиканца являются беспрецедентными. За последние 30 лет своей работы он не видел ничего подобного.

«Они на самом деле подрывают процесс национальной безопасности. Мы видим задержку всех назначений без разбора — вне зависимости от того, имеют ли они отношение к политическим вопросам на кону», — заявил Менендез.

Тед Круз является инициатором наиболее жестких ограничений, введенных против «Северного потока 2».