NYT: США сократят число военных в Сирии всего на 100 человек

По данным издания, половина из тысячи американских военных уже ушла из Сирии. Еще какая-то часть также покинет страну. Таким образом, там останется около 250 человек из первоначальной группировки. Американцы обоснуются вокруг провинции Дэйр-эз-Зор на юге.

Российско-турецкое патрулирование начнется на северо-востоке Сирии — Эрдоган Подробнее

Также газета сообщила, что в Сирию из Ирака прибыли несколько сотен пехотинцев. К ним присоединятся военные на боевых машинах «Брэдли» и танки для охраны месторождений нефти. С учетом войск из зоны Эт-Танфа всего в Сирии останутся около 900 военных. На 100 человек меньше, чем до объявленного ранее президентом США Дональдом Трампом вывода войск.

9 октября Анкара начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Согласно официальному заявлению, основная цель этого мероприятия — борьба как с террористами, так и с членами Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался от участия в операции — американские войска начали отступление из северных районов страны.

На место американцев прибыли российские военные полицейские, которые начали патрулировать приграничную зону на северо-востоке. К ним 1 ноября присоединятся турецкие войска, которые свернули активную фазу «Источника мира».