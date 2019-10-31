  • NYT: США сократят число военных в Сирии всего на 100 человек

    31 октября 2019, 09:46

    Андрей Иванов

    Сокращение американского военного контингента в Сирии будет незначительным. После рокировки Пентагон оставит в стране 900 своих солдат и офицеров — это всего на 100 человек меньше, чем было раньше. Об этом сообщило издание The Nеw York Times со ссылкой на информированные источники.
    NYT: США сократят число военных в Сирии всего на 100 человек

    По данным издания, половина из тысячи американских военных уже ушла из Сирии. Еще какая-то часть также покинет страну. Таким образом, там останется около 250 человек из первоначальной группировки. Американцы обоснуются вокруг провинции Дэйр-эз-Зор на юге.

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    Также газета сообщила, что в Сирию из Ирака прибыли несколько сотен пехотинцев. К ним присоединятся военные на боевых машинах «Брэдли» и танки для охраны месторождений нефти. С учетом войск из зоны Эт-Танфа всего в Сирии останутся около 900 военных. На 100 человек меньше, чем до объявленного ранее президентом США Дональдом Трампом вывода войск.

    9 октября Анкара начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Согласно официальному заявлению, основная цель этого мероприятия — борьба как с террористами, так и с членами Рабочей партии Курдистана. Пентагон отказался от участия в операции — американские войска начали отступление из северных районов страны.

    На место американцев прибыли российские военные полицейские, которые начали патрулировать приграничную зону на северо-востоке. К ним 1 ноября присоединятся турецкие войска, которые свернули активную фазу «Источника мира».