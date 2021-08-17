NYT: спецслужбы США предупреждали о быстром крахе армии Афганистана

Американские спецслужбы уже летом предупреждали, что армию Афганистана может ждать скорый крах. При этом президент США Джо Байден называл такой сценарий маловероятным. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, прогнозы американской разведки стали пессимистичными к июлю. Тогда спецслужбы заявили, что афганские власти вряд ли смогут удержать Кабул под контролем. Несмотря на сомнения разведки, 8 июля Байден сообщил, что захват власти талибами* нельзя считать неизбежным.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны американских войск. Талибы* 15 августа вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Лидер страны Ашраф Гани покинул страну на вертолете. За ним последовали чиновники и военные.

На следующий день в столичном аэропорту собрались тысячи афганцев, желающих вылететь из страны. В итоге все рейсы отменили. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой государства. Он призвал местных жителей оказать боевикам сопротивление.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена на территории России.