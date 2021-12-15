NYT: SpaceX игнорировала заявления о сексуальных домогательствах в компании

Американская компания SpaceX игнорировала и не давала ход заявлениям о сексуальных домогательствах внутри трудового коллектива. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, с домогательствами со стороны старших коллег сталкивались три бывших стажерки SpaceX. При этом одна из них, Эшли Козак, неоднократно сообщала об инцидентах в отдел кадров Данные жалобы не получали ответа. Кроме того, в отделе не соблюдали конфиденциальность поступившей информации.

Эшли Козак трудилась в компании на протяжении четырех лет, однако в 2021 году ушла из SpaceX, поскольку у нее начали появляться панические атаки.

«Если стратегия SpaceX состоит в том, чтобы нанимать молодых людей, а потом не создавать для них равноценное рабочее пространство, они своего рода готовят себя к провалу», — заявила Козак.

SрасеХ была основана в 2002 году инженером и предпринимателем Илоном Маском. Она занимается разработкой ракетных двигателей, многоразовых космических кораблей и спутниковой системы связи.

Ранее стало известно, что Илон Маск стал Человеком года по версии американского журнала Time. Издание назвало его гением, шутом и провокатором, олицетворяющим дух времени, который может «завладеть космическим будущим» США. В свою очередь, сам Маск написал в Twitter, что думает о кардинальной смене деятельности. Он заявил, что хочет «бросить все» и стать «блогером на полной ставке».