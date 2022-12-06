06 декабря 2022, 09:41
NYT сообщила о производстве Россией крылатых ракет в условиях западных санкций
NYT: Россия производит крылатые ракеты вопреки рестрикциям Запада
Россия нашла каналы приобретения полупроводников для производства крылатых ракет в обход санкций Запада. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, дата производства крылатых ракет Х-101, которыми наносились удары по критической инфраструктуре Украины в октябре 2022 года.
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Журналисты издания предположили, что Россия нашла каналы покупки полупроводников в обход рестрикций. Оружие изготовили вопреки западным санкциям, ограничивающим поставки электронных компонентов.
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В ноябре Совет ЕС приравнял обход антироссийских санкций к преступлению. Новый пункт о несоблюдении ограничительных мер внесли в список преступлений договора о функционировании Евросоюза. Члены Совета ЕС проголосовали за него единогласно.
Ранее NYT подтвердила вину ВСУ в убийстве пленных российских военных.
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