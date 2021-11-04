NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии

Google собирается возобновить сотрудничество с Пентагоном над его военной программой. СМИ сообщили, что компания готова вновь предоставлять свои технологии для Минобороны США.

В 2018 году сообщалось, что американская корпорация Google намерена прекратить сотрудничество с министерством обороны США в рамках программы Project Maven. Партнерство подразумевало использование искусственного интеллекта, чтобы улучшить работу военных беспилотников.

Три года назад тысячи сотрудников подписали петицию, в которой просили Google отказаться от такого сотрудничества. Причиной назвали то, что участие в разработке средств для военных действий идет вразрез с политикой компании.

Однако газета New York Times сообщила, что теперь компания рассматривает вопрос возобновления сотрудничества. По данным издания, Google может принять участие в военном проекте Joint Warfighter Cloud Capability.

Ранее Роскомнадзор составил протокол против Googlе за повторное неудаление запрещенной информации. Штраф за такое нарушение может составлять до десятой части годового оборота компании. Протокол собираются направить в суд, чтобы привлечь Google к ответственности.