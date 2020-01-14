NYT: российские хакеры атаковали украинскую Burisma

Издание написало, что атаки начались в начале ноября 2019 года. В это время в США расследовали дело о том, что американский президент Дональд Трамп якобы потребовал у своего украинского коллеги Владимира Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его сын Хантер входил в совет директоров Burisma. В связи с этим демократы инициировали процедуру импичмента.

Эксперты по безопасности считают, что хакеры могли искать компрометирующую информацию на семью Байдена. Газета предположила, что хакеры связаны с подразделением военной разведки ГРУ. Издание отметило, что для взлома системы киберпреступники использовали фишинговые электронные письма.

По данным американских журналистов, хакеры создавали фейковые сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам компании письма, предназначавшиеся для внутренней коммуникации. Газета утверждает, что российские взломщики смогли получить учетные данные некоторых сотрудников и проникли на один из серверов компании.

Палата представителей США в конце 2019 года объявила Трампу импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. В январе этого года Сенат должен решить вопрос об отстранении американского лидера от должности президента. Между тем, почти половина американцев высказалась в поддержку импичмента Трампа.