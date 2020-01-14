    14 января 2020, 08:38

    NYT: российские хакеры атаковали украинскую Burisma

    Наза Салех Захи

    Американская газета The New York Times сообщила, российские хакеры пытались взломать сервера украинской газовой компании Burisma. При этом, что именно искали киберпреступники, не уточняется.

    Издание написало, что атаки начались в начале ноября 2019 года. В это время в США расследовали дело о том, что американский президент Дональд Трамп якобы потребовал у своего украинского коллеги Владимира Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его сын Хантер входил в совет директоров Burisma. В связи с этим демократы инициировали процедуру импичмента.

    Эксперты по безопасности считают, что хакеры могли искать компрометирующую информацию на семью Байдена. Газета предположила, что хакеры связаны с подразделением военной разведки ГРУ. Издание отметило, что для взлома системы киберпреступники использовали фишинговые электронные письма.

    По данным американских журналистов, хакеры создавали фейковые сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам компании письма, предназначавшиеся для внутренней коммуникации. Газета утверждает, что российские взломщики смогли получить учетные данные некоторых сотрудников и проникли на один из серверов компании.

    Палата представителей США в конце 2019 года объявила Трампу импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. В январе этого года Сенат должен решить вопрос об отстранении американского лидера от должности президента. Между тем, почти половина американцев высказалась в поддержку импичмента Трампа.