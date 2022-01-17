NYT: Россия намекала на размещение ядерных ракет в близости от США во время переговоров в Женеве

Россия намекала, что готова разместить некие системы вооружений в неуказанных местах в качестве ответа на то, что НАТО, возможно, не согласится пойти на уступки. Намеки прозвучали в ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве. С таким заявлением выступила американская газета New York Times.

В статье отмечается, что данная информация соответствует прогнозам разведки США о том, что Россия рассматривает возможность развернуть новые ядерные вооружения — в том числе в непосредственной близости от американской стороны.

«В Женеве российские дипломаты настаивали на том, что планов вторжения в Украину не было. Но были намеки на другие шаги. В одном малоизвестном замечании высокопоставленный российский дипломат заявил, что Москва готова разместить неуказанные системы вооружений в неуказанных местах», — говорится в материале.

Американская газета заявила, что это якобы имевшее место заявление может быть связано с давними словами российского президента Владимира Путина о том, что сейчас Россия начала разработки новой гиперзвуковой ракеты морского базирования. Президент тогда отметил, что время подлета данной ракеты «до тех, кто отдает приказы», может составлять не более пяти минут.