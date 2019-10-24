NYT рассказала о тайном канале связи Трампа с Украиной

Как считает издание, начиная с апреля 2019 года президент Трамп по одному ему известным каналам получает точные и своевременные сведения об Украине. Информацию президент согласовывает с помощником в совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Кэшьяпом Пателем.

Патель при этом формально никакого отношения к Украине и близко не имеет. Он курирует вопросы противодействия терроризму в США.

Как утверждает NYТ со ссылкой на источники, Трамп формирует свое мнение об Украине на основе документов Пателя. Официальные источники информации американский глава просто отметает.

AP: Зеленский три часа совещался из-за давления Трампа Подробнее

В американском обществе все настойчивее продавливают мнение, что Трампа и Зеленского связывают тесные политические взаимоотношения. В частности, отдельные издания сообщили, что Трамп оказывал на Зеленского определенное давление. Тот в свою очередь давал определенные обещания Трампу сразу после своей инаугурации.

Впрочем, на последней совместной с Трампом пресс-конференции президент Украины прямо заявил, что никакого давления со стороны официального Вашингтона он никогда не чувствовал.