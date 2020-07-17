NYT рассказала о новом антирекорде США по выявленным случаям COVID-19 за сутки

В США за последние сутки подтвердили свыше 75 тысяч случаев COVID-19. Показатель стал самым высоким с начала пандемии коронавируса. Предыдущий антирекорд страна установила в среду.

За месяц это уже 11-я вспышка, сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчеты.

В среднем число фиксируемых за день случаев инфекции увеличилось с 24 июня более чем вдвое.

Университет Хопкинса, специалисты которого анализируют данные федеральных и местных властей, СМИ и прочих открытых источников, 15 июля назвал цифру в 67,4 тысячи подтвержденных заражений за сутки.

Всего в США, по последним данным, коронавирус подтвердили у 3 576 430 человек. С начала эпидемии в стране скончались более 138 тысяч инфицированных. Более миллиона пациентов выздоровели.