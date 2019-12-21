NYT рассекретила маршрут Трампа через GPS

NYT получила базу из почти 50 миллиардов сигналов сотовых телефонов более 12 миллионов американцев. Журналисты проанализировали эти данные. Благодаря базе сигналов сотовых телефонов в США газете удалось отследить перемещение Трампа в течение одного дня в 2017 году.

The New York Times выяснила, куда ездил президент в день приезда премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Для этого представителям СМИ понадобилось несколько минут.

Рассекретить перемещение американского лидера помог сотрудник Секретной службы охраны президента. Именно из его телефона исходил сигнал, отметило издание. NYT нанесло на карту маршрут владельца устройства и президента в тот день. Сначала глава государства выехал из поместья Мар-а-Лаго во Флориде, посетил гольф-клуб. Именно там президент сыграл с японским премьер-министром. Через несколько часов Трамп и высокопоставленный гость уехали в другой гольф-клуб, где еще и пообедали. После чего политики вернулись в поместье Трампа и провели деловой ужин.

Газета обеспокоилась, что утечка информации о местонахождении президента может поставить под угрозу его личную и национальную безопасность. Кроме того, эти данные могут использовать для слежки иностранные правительства, отметило издание.

Спецслужбы США отказались комментировать газете новость.