NYТ: Прокуратура Нью-Йорка вызвала на допрос детей Трампа

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк вызвала на допрос детей экс-президента США Дональда Трампа. Им предстоит ответить на вопросы о компании Trump Organization, сообщило издание The New York Times со ссылкой на источник.

По информации газеты, на допрос вызвали Иванку Трамп и Дональда Трампа-младшего. Повестки они получили еще в начале декабря 2021 года. Расследованием дела занимается генеральный прокурор штата Летиция Джеймс. Расследование касается возможного мошенничества в компании бывшего американского лидера.

Дети Трампа получили должности в Trump Organization сразу после окончания колледжей. Экс-президент США активно вовлекал Иванку и Дональда свой бизнес. Генпрокурор намерена выяснить, не завышал ли Трамп стоимость своих активов с помощью мошеннических схем. Также она хочет узнать, не уменьшал ли бизнесмен цифры для снижения налогов.

Если Джеймс удастся собрать доказательства нарушений, то она сможет подать на Трампа в суд. При этом генпрокурор не сможет предъявить бизнесмену уголовные обвинения, так как она расследует гражданское дело.