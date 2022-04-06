NYT признала подлинность видео с расправой ВСУ над ранеными российским военными

Газета The New York Times опубликовала подтверждение подлинности видеозаписи расправы украинских солдат над российскими пленными военными. Речь идет о ролике, на котором ВСУ расстреляли подающего признаки жизни человека, который лежал на дороге со связанными руками.

«Опубликованное в Сети в понедельник видео, подлинность которого подтверждена The New York Times, демонстрирует, как группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева», — говорится в опубликованном в среду материале.

Бойцы Вооруженных сил Украины на видео добивают раненых военнослужащих российской армии, у одного из которых связаны руки. Исследователи The New York Times утверждают, что кадры сделаны 30 марта на дороге к северу от села Дмитровка во время отвода вооруженных сил России от Киева.

Все жертвы были одеты в камуфляж, у некоторых были нарукавные повязки, как у российских военных, пишет газета. Недалеко от места действия стоит бронемашина с символом V на корпусе. Украинских военных опознали по нашивкам, синим повязкам и националистическим лозунгам. Пока не установлено, из какого они подразделения, сообщило издание.