NYT предупредила о пагубных последствиях нефтяного эмбарго ЕС для экономики мира

Отказ Евросоюза от импорта нефти из Росси в большей степени ударит по мировой экономике, чем по доходам РФ. Об этом предупредил обозреватель New York Times Клиффорд Краусс.

По словам Краусса, лидеры Евросоюза и власти США хотели ослабить Россию и думали, что лишат ее миллиардной прибыли от продажи энергоресурса, но в реальности все обстоит иначе, написало РИА «Новости».

Он пояснил, что поэтапный отказ от нефти преследует цель заставить Россию закрыть скважины, потому что стране будет негде хранить топливо, пока она будет искать новых покупателей.

«Однако эта попытка опасна и может провалиться. Если цены на нефть будут существенно расти, общие российские доходы от ее продажи уменьшатся незначительно», — написал аналитик.

Краусс подчеркнул, что дальнейший рост цен на нефть напрямую ударит и по Европе, и по США.