NYT посвятила первую полосу выпуска жертвам коронавируса

Американская газета New York Times опубликовала список жертв от коронавирусной инфекции в США на первой полосе в новом выпуске. В стране их больше 97 тысяч, но все имена не вместились в публикацию.

Статья вышла с подзаголовком «Это были не просто имена в списке. Это были мы».

В списке — имена, фамилии погибших, их возраст и род деятельности. Публикация продолжилась и на 22-й странице издания, но весь список не смог уместиться на первой полосе просто физически, поэтому в варианте издания лишь около тысячи жертв.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в США более 1,62 миллиона заболели COVID-19, умерли 97 087 человек.

По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, причина такого большого количества пострадавших и жертв кроется в системе здравоохранения страны.

Многие жители США попросту не могут позволить себе вызвать скорую помощь. Да и врачей, а также коечных мест там гораздо меньше, чем, к примеру, в России, уверена журналист.