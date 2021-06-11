NYT получила Пулитцеровскую премию за освещение пандемии

Американскую газету The New York Times (NYT) наградили Пулитцеровской премией за освещение пандемии коронавируса. Еще награду вручили за статьи об убийстве полицейскими Джорджа Флойда, сообщили организаторы.

Премию за освещение ситуации с коронавирусом получила газета The New York Times. Издание Minneapolis Star Tribune удостоилось награды за материалы о протестах и беспорядках, начавшихся после смерти Джорджа Флойда. Мужчина скончался в Миннеаполисе от рук полицейских. Издание отметили в номинации «Срочные новости».

Еще жюри Пулитцеровской премии вручило награду девушке, снявшей убийство Флойда на смартфон в мае 2020 года. Тогда очевидице было 17 лет. Присяжные заявляли, что видео сыграло важную роль в рассмотрении дела. При задержании Флойда полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. В итоге правоохранителя уволили и признали виновным в убийстве.

Пулитцеровская премия присуждается ежегодно, начиная с 1917 года. Она является наиболее престижной премией в области журналистики в Соединенных Штатах.