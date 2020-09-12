NYT подхватила развенчанный фейк о российском летчике в Ливии

Директор по разведке AFRICOM контр-адмирал Хайди Берг рассказала изданию NYT о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии, которые якобы выполняют боевые полеты на истребителях МиГ-29. При этом никаких доказательств в подтверждение своим словам она не привела. Тогда журналисты американского издания подкрепили заявление Берг старым фейком о переброске в Ливию через Сирию российских истребителей МиГ-29 и Су-24.

Эта информация была опровергнута еще в мае. AFRICOM попыталось выдать за доказательство снимки авиабазы ВКС РФ в Сирии. Фотография была обработана, даты стерты. Отсутствие истребителей на базе, на которое указали в Африканском командовании ВС США, не свидетельствует об их переброске в Ливию, так как самолеты МиГ в Сирии регулярно выполняют различные боевые и мониторинговые вылеты.

Но Хайди Берг на этом фейке не остановилась. Она рассказала, что в июне этого года и буквально на прошлой неделе в Ливии потерпели крушение два российских МиГ-29. Однако эта информация ничем не подтверждается.

Вероятно, Берг решила отработать вброс о якобы сбитом в Ливии российском летчике. Соответствующее видео разлетелось в соцсетях 8 сентября. В ролике человек рассказывает, что его самолет подбили и он ожидает поисково-спасательную службу. Больше никакой информации пилот не дал. В СМИ ролик растиражировали как доказательство присутствия российского военного контингента в Ливии.

Однако Телеграм-канал Fighterbomber тут же опроверг слова «потерпевшего крушение русского военного». Канал обвинил СМИ в распространении недостоверной информации и объяснил, что на видео кадры с военных учений сил ПСС и ПДС с использованием старого советского снаряжения.

Похожий вброс распространяли еще осенью прошлого года. В Сети было опубликовано видео с грузовиком «Урал», а за кадром русскоязычный мужчина говорит: «Едем в Адждабию!» Позже выяснилось, что этот ролик из Сирии, а не из Ливии, как хотели изначально преподнести. Кроме того, в подлиннике звучит не русская речь, а арабская, и на кадрах четко виден сирийский флаг.

Видео с закадровыми русскими текстами публиковались в прошлом году несколько раз. Например, в октябре серия таких роликов появлялась в «Фейсбуке», на странице некоего Razan Nasri. Дело дошло до того, что сами ливийцы засомневались в подлинности этих публикаций. Они заявили, что русскоязычная аудиодорожка — грубый монтаж.

Немало было и обработанных фотографий. Например, выложенную в «Фейсбук» фотографию пытались преподнести как снимок российского снайпера в Ливии. На снимке действительно запечатлен военнослужащий российских Сил специальных операций. Однако сделана она в Сирии, на что указывает портрет Башара Асада на стене.

В прошлом году также был опубликован список «погибших» российских бойцов в Ливии. Среди них можно было натолкнуться на имя некоего Вадима Б. (Vadim Bekshenyov), якобы погибшего 7 сентября 2019 года. Но уже 28 сентября ФАН стало известно, что Вадим жив и, по словам его супруги, благополучно отдыхает в санатории «Горячий ключ» под Краснодаром.

Статья The New York Times в очередной раз доказывает, как Запад использует фейки в своей антироссийской повестке. Такие материалы рассчитаны на западную публику, которая не привыкла копаться в истине и принимает новости из крупных СМИ за чистую монету.