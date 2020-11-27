NYT: переболевшие СОVID-19 пожаловались на выпавшие зубы

По одной из версий, новый коронавирус приводит к поражению не только легких, но также нервных окончаний и эндотелия — внутренних клеток кровеносных сосудов. После выздоровления участки десен просто отмирают, что приводит к выпадению зубов.

По другой версии, причиной становится цитокиновый шторм — сильнейший иммунный ответ организма, который разворачивается во рту. Во время него защитные клетки начинают атаковать не только возбудитель, но и все окружающее пространство, что также может привести к отмиранию десен.

Специалисты отметили, что причиной выпадения зубов могут быть диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Состояние пациентов с такими болезнями во время коронавирусной инфекции значительно ухудшается.

Опрошенные изданием стоматологи заявили, что пока не сталкивались с такой проблемой у своих пациентов. Однако пообещали наблюдать за ними.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США остаются мировым лидером по количеству зараженных коронавирусом. По данным на четверг, 26 ноября, в стране зафиксировали уже 12,78 миллиона случаев. Умерли более 262,2 тысяч человек.