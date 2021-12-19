NYТ: Пентагон занижал число жертв среди гражданских при авиаударах США

Число жертв среди мирного населения при нанесении авиаударов США в Сирии, Ираке и Афганистане было гораздо больше, чем то, которое в официальных данных указывал Пентагон. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на более чем тысячу изученных документов минобороны страны.

В материале NYT отмечается, что полное число жертв среди мирного населения определить невозможно.

«Одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон», — отмечает издание.

Сотрудники издания самостоятельно проанализировали оценки потерь, посетили сотни мест ударов американской авиации и провели интервью с выжившими местными жителями, а также бывшими и действующими американскими чиновниками.

По данным военных, при борьбе с группировкой «Исламское государство» (запрещена на территории России) в Ираке и Сирии, жертвами среди мирного населения стали 1417 человек. Еще 188 человек погибли с 2018 года в Афганистане.

Анализ NYT показал, что официальная статистика не учла сотни смертей. Так, расследования рекомендовалось проводить лишь по 12% всех ударов, при которых могли погибнуть мирные жители. Во многих случаях расследования основывались на «неверных или неполных свидетельствах», а сообщения о жертвах среди мирного населения регулярно «отклонялись», так как на видеокадрах не было тел погибших.

Что касается выплат компенсаций с американской стороны, то они имели место менее чем в десяти случах.