Мир 07 января 2023, 20:45 NYT озвучила минимальную стоимость ремонта «Северного потока» после диверсии NYT: оценочная стоимость ремонта «Северного потока» составит минимум 500 млн долларов Danish Defence / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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На Западе впервые назвали оценочную стоимость ремонта поврежденного магистрального трубопровода «Северный поток». По информации газеты The New York Times, минимальная сумма составляет 500 миллионов долларов.

Данные об оценочной стоимости ремонта трубопровода после подрыва газете предоставил анонимный источник. Собеседник NYT заявил, что восстановительные работы, по одной из оценок, составят минимум полмиллиарда долларов.

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NYT уточнила, что консультанты, которые проводят оценку ремонта, пытаются установить, как долго поврежденные трубы «Северного потока» выдержат воздействие морской воды.

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Представитель Еврокомиссии ранее заявил, что диверсии на российских магистральных трубопроводах продолжают расследовать. Этот вопрос курируют Дания, Германия и Швеция.

Президент России Владимир Путин назвал диверсии на газопроводах актом международного терроризма. По его словам, в произошедшем виновны те, кто стремится сохранить транзит российского газа через территорию Украины.