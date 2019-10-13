NYT обвинила Россию в атаках на больницы в Сирии

По заявлению издания, Россия помогла правительственным войскам Сирии подавить очаги сопротивления. Все больницы числились в списке, составленном ООН для предотвращения возможных атак на них.

Сначала российские войска якобы атаковали хирургический госпиталь Набад-аль-Хаят в южном Идлибе. Тогда никто не пострадал, так как персонал эвакуировали за три дня до бомбардировки. Через несколько часов российские самолеты четыре раза ударили по больнице Кафр Набл. Из-за этого погиб один человек, привела такие данные американская газета. Журналисты сослались на врача больницы, а также подкрепили свои слова записью переговоров пилота с диспетчером.

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Кроме того, The New York Times обвинила ВВС России в бомбардировке двух больниц в Кафр Зите и Аль-Амале.

Газета привела статистические данные организации «Врачи за права человека». Согласно этой информации, с 2011 года в Сирии зафиксировано 583 нападения на медработников. Причем 266 из этих случаев произошли после 2015 года, то есть после вступления Москвы в сирийский конфликт. За все годы войны в Сирии погибли 916 медработников.

МИД России отказался подробно комментировать статью американских журналистов. Ведомство напомнило, что ранее уже говорило: РФ наносит удары только по подтвержденным целям.