Мир 20 апреля 2023, 03:27 NYT назвала «российской пропагандой» слова украинцев про обстрелы ВСУ своих же городов NYT: слова украинцев об обстреле ВСУ своих же городов навеяны российской пропагандой Freepik

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Слова жителей подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР об обстрелах ВСУ своих же территорий американская газета The New York Times назвала «российской пропагандой». Журналисты были удивлены пророссийским настроем местных жителей.

«Спустя год после начала войны <…> некоторые жители прифронтовых городов на востоке Украины продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России. Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать», — говорится в материале издания.

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Американские журналисты пообщались с жителями Константиновки, которые рассказали им про обстрелы жилых домов со стороны ВСУ. В газете признали, что население восточных регионов всегда было наиболее пророссийским из-за тесных родственных и культурных связей с Россией.