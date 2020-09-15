NYT: Навальный планирует вернуться в Россию после выздоровления

«Он (Навальный) не собирается эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и хочет продолжить свою деятельность», — заявил собеседник издания.

По данным газеты, Навальный не хочет сотрудничать с российской стороной по вопросу совместного с Германией расследования случившегося. Собеседник издания добавил, что основатель ФБК полностью осознает, в каком он состоянии, что с ним случилось и где он сейчас.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Через двое суток его спецбортом по просьбе близких отправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Германия после проведенных исследований заявила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». При этом омские врачи говорят, что не нашли в анализах больного следов яда. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Запад «перешел все рамки разумного».

Более двух недель Навальный находился в медикаментозной коме. О том, что он пришел в себя, стало известно 7 сентября. По последней информации, его полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже может вставать с постели.