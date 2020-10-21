NYT нашла у Трампа счета в китайском банке

По данным издания, счет контролирует компания Trump International Hotels Management LLC. С 2013 году она заплатила КНР 188 тысяч долларов налогов. Также у президента США есть счета в Великобритании и Ирландии, уточнила «Газета.ru».

Счета в иностранных финансовых организациях не фигурируют в публичных отчетах главы Белого дома, поскольку оформлены на юридических лиц. Юрист Trump Organization Алан Гартен объяснил счет в китайском банке тем, что компания планировала вести бизнес в Китае и соответственно платить там налоги.

Гартен добавил, что счет открыли после того, как у фирмы появился офис в КНР «для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии». По его словам, никаких деловых операций в итоге не совершалось. Помещение компании с 2015 года никак не использовалось.

В США полным ходом идет предвыборная кампания республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена. Соперники стараются найти слабые места друг друга.

Так, адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компрометирующие материалы на сына Байдена — Хантера. Якобы в его компьютере хранятся фотографии несовершеннолетних школьниц. Выборы американского президента пройдут 3 ноября.