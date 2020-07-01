NYT начнет писать слово «черный» с большой буквы

The New York Times начнет писать слово «черный» с большой буквы. Такое решение американское издание приняло, чтобы продемонстрировать уважение к темнокожим жителям.

Информация об этом появилась на сайте The New York Times.

Мы считаем, что это стилистическое нововведение лучше всего передает элемент общности и идентичности и отражает нашу цель уважать всех людей и сообщества, аудиторию которых мы охватываем The New York Times.

Слово «черный» станут писать с большой буквы в том случае, если оно используется при описании людей и культур африканского происхождения. Ранее издание стало использовать заглавные буквы для обозначения национальностей. Речь идет о «азиатоамериканцах» (Asian-American), «латиноамериканцах» (Latino), индейцах (Native) и эскимосах (Indigenous).

При этом слово «белый» продолжают писать с маленькой буквы. Издание объясняет это тем, что никаких культурных предпосылок для написания его с заглавной буквы пока не возникало.

Кроме того, в NYT подчеркнули, что люди, которые выступают за превосходство белого населения, уже давно пишут это слово именно с большой буквы. А значит, это еще один повод отказаться от такого нововведения.

Ранее о своем решении писать слово «черный» с большой буквы заявило агентство Associated Press.