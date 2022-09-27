Массовая акция протеста началась в Токио против госпохорон Абэ | 360°

Мир 27 сентября 2022, 09:15 Поделиться Telegram

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Viber Массовая акция протеста началась в Токио против госпохорон Абэ РИА «Новости»: участниками акции протеста против госпохорон Абэ стали сотни людей Соцсети

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Протесты начались в Токио против церемонии государственных похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ. На улицы вышли сотни людей, написало РИА «Новости».

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На кадрах, снятых в городе, можно видеть, что собравшиеся идут вдоль улиц, находящихся рядом с залом боевых искусств «Ниппон Будокан». Там уже идут государственные похороны Абэ.

У протестующих в руках плакаты с надписями: «Отмените похороны!», «Против государственных похорон!». Полицейские пытаются сохранять общественный порядок. Группу активистов успели взять в плотное кольцо.

На похоронах политика присутствуют более четырех тысяч человек, в том числе 14 бывших глав стран и 34 лидера государств. Известно, что Россию на похоронах представляет специальный представитель президента по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.

Покушение на Синздо Абэ произошло 8 июля, когда он выступал в городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами выстрелил в него, политика экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.

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