NYT: Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль несет ответственность за нападение на иранский ядерный объект в Натанзе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на New York Times.
Собеседник заявил, что для нападения использовали взрывное устройство, которое уставили внутри объекта. Эту информацию подтвердил представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции.
Издание NYT подчеркнуло, что не может полностью подтвердить данные о причастности израильской стороны к произошедшему.