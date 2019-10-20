NYT: ирландского бойца UFC Макгрегора обвинили в изнасиловании

«В Москве насильников не ждут»: Нурмагомедов снова поругался с Макгрегором Подробнее

Источник, знакомый с материалами дела, рассказал, что в декабре 2018 года 20-летняя женщина сообщила в полицию об изнасиловании. Анонимные свидетели пояснили: все случилось в автомобиле, который был припаркован возле одного из дублинских пабов. Обвинение 31-летнему Конору Макгрегору предъявлено не было. Материалы дела были переданы в прокуратуру Ирландии.

В январе Макгрегора допросили.

«Он был освобожден в ожидании дальнейшего расследования в соответствии с обычным протоколом уголовных расследований в Ирландии и большей части остальной Европы, где официальное обвинение не обязательно предшествует аресту», — пишет издание.

Обвинение доказано не было. Адвокат одного из наиболее высокооплачиваемых бойцов UFC комментировать историю отказался. В СМИ появилась информация, что история с изнасилованием повторилась.

Ирландские журналисты воздержались от того, чтобы напрямую обвинять Макгрегора. Это соответствует законам Ирландии, где СМИ не должны идентифицировать лицо, обвиняемое в изнасиловании, если оно не осуждено. В полиции называть имя обвиняемого отказались.

«Расследования продолжаются, и в настоящее время арестов нет. В связи с характером расследования мы не будем сейчас комментировать дальше», — заявили правоохранители.