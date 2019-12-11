NYT: Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбившем MH17 истребителе

На этом снимке запечатлен пуск ракеты истребителем, который не был российским. «Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не специально», — приводит журналист издания слова Эрнста.

Автор The New Yorker Джошуа Яффа рассказал читателям издания о жизни и работе Эрнста и назвал его главным телевизионщиком России.

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Ранее версию о крушении пассажирского самолета после попадания ракеты, которую выпустил истребитель, выдвинул и телеканал «Би-би-си» в документальном фильме «Секретные материалы: кто сбил MH17?»

В 2014 году самолет Boeing 777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Тогда погибли 298 человек. Совет безопасности Нидерландов после расследования опубликовал доклад, согласно которому лайнер рухнул после попадания ракеты, выпущенной из ЗРК «Бук». Эрнст во время беседы с Яффой назвал отчет голландских специалистов по расследованию крушения самолета непрофессиональным.