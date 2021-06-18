NYT: детективы подкупили дворецкого и адвоката бывшего банкира списка Forbes Пугачева

Детективное агентство Diligence подкупило дворецкого бывшего банкира и экс-участника «Золотой сотни» Forbes Сергея Пугачева. С его помощью детективы пытались убедить адвоката россиянина свидетельствовать против него в суде за вознаграждение.

Об этом сообщило The New York Times. До 2010 года Сергей Пугачев владел Межпромбанком и входил в «Золотую сотню» богатейших россиян по версии журнала Forbes. Он покинул страну после того, как у банка отозвали лицензию — вскоре после этого организация обанкротилась.

Следственный комитет России возбудил против Пугачева уголовное дело о присвоении имущества в особо крупном размере и объявил его в розыск. Бывшего бизнесмена арестовали заочно, но он отрицает все обвинения.

По данным издания, лондонское детективное агентство Diligence сотрудничало с юридической фирмой Hogan Lovells. Последнее в 2015 году наняло российское Агентство по страхованию вкладов — оно разыскивает активы беглых богачей за границей. В 2017 году глава детективного агентства Трефор Уильямс смог встретиться с адвокатом экс-бизнесмена Натальей Дозорцевой и предложил ей свидетельствовать против клиента.

В качестве мотивации Уильямс использовал лесть, которую смешивал с предложениями денег. При этом Дроздовой полагалась разная сумма вознаграждения — в зависимости от степени участия в деле. За «бронзу» она должна была рассказать детективам все, что знает про Пугачева. За «серебро» адвокату пришлось бы дать заявление под присягой, а за «золото» — выступить против своего клиента в суде.

О разговоре Уильямса и Дроздовой удалось узнать с помощью Bureau of Investigative Journalism благодаря тайной записи. Ее вела сама адвокат, которая отказалась от предложения. Кроме того, она заранее рассказала своему клиенту о будущей встрече.