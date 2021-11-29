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    29 ноября 2021, 20:53

    NYT: бывший министр обороны США будет судиться с Пентагоном

    Полина Гребенщикова

    Бывший министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон из-за нарушения конституционных прав. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на New York Times.

    Причиной стало цензурирование мемуаров бывшего министра. Эспер работал с Дональдом Трампом и был уволен после прихода к власти Джо Байдена. После этого он написал мемуары о работе с бывшим президентом. Однако Пентагон изъял из книг большой фрагмент текста, посчитав информацию секретной. Эспер посчитал такое решение нарушением конституционных прав и собирается судиться.