NYP: Трамп объявит об участии в выборах-2024 досрочно

Дональд Трамп рассматривает возможность объявить об участии в президентской гонке 2024 года еще до начала ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Об этом со ссылкой на источник в окружении республиканца написала New York Post.

«Есть разговоры о раннем запуске [кампании], люди строят планы», — сообщил собеседник издания.

Источник добавил, что конкретики по этому поводу пока нет, но подготовка идет. Он допустил, что Трамп объявит о решении баллотироваться до ноября, когда планируются промежуточные выборы в Конгресс.

Газета New York Times и телеканал CNN ранее также сообщили, что Трамп может объявить о начале борьбы за президентское кресло на более ранней стадии, чем перед победными выборами-2016. Тогда республиканец начал кампанию в июне 2015 года. NYТ писала, что Трамп застал советников врасплох, намекнув им, что может объявить о выдвижении своей кандидатуры через соцсети, не предупредив об этом других участников выборов. По данным издания, команда Трампа спешит создать предвыборный штаб, так как он может объявить об участии в предстоящих выборах уже в этом месяце.