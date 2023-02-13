Мир 13 февраля 2023, 15:54 Нынешнюю стадию конфликта на Украине сочли «войной логистики» Генсек НАТО Столтенберг назвал нынешнюю стадию конфликта на Украине «войной логистики» РИА «Новости»

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НАТО счел нынешнюю стадию конфликта на Украине «войной логистики» и сделал вывод о необходимости быстрее направлять технику и боеприпасы ВСУ. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передал ТАСС.

«Темп поставок на Украину превышает темп нашего производства», — сказал он.

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По словам Столтенберга, время ожидания производства определенных типов вооружений увеличилось с 12 до 18 месяцев. Генсек НАТО определил нынешнюю стадию конфликта на Украине как «войну логистики» и подчеркнул, что скорость спасет жизни.

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Ранее Столтенберг допустил, что конфликт по украинскому сценарию может повториться в Азии. Он отметил, что Китай наращивает вооружение, изучает уроки украинского конфликта и «угрожает Тайваню».

В конце января специалисты американского Института изучения войны (ISW) дали прогноз по ситуации на Украине.