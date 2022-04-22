Нынешнее руководство США не боятся и не уважают в мире— Трамп

Сегодняшнее американское руководство не уважают и не боятся в мире, это стало причиной самого опасного момента в истории, заявил бывший глава Белого дома Доналд Трамп, выступая на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида. Его слова привело РИА «Новости».

«Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности», — заявил Трамп.

Мир находится в опасности из-за оружия большой мощности, которое есть у Америки и других стран. Раньше такого не было, напомнил экс-президент. Трамп уверен, что при его администрации Россия бы не решилась на проведение специальной операции на Украине.

«Китай больше не уважает нас, Иран больше не боится нас. И своим жутким вторжением на Украину Россия просто показала, какими слабыми они считают наших лидеров», — заявил Трамп.

Бывший американский лидер добавил, что нельзя бросаться словом «ядерный», как конфетками. Это слишком большая проблема, слишком катастрофичная, подчеркнул Трамп.

Ранее республиканец Трамп неожиданно согласился с демократом Байденом, что все происходящее на Украине — это геноцид. При этом он считает президентство своего противника худшим временем в американской истории.