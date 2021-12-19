NВС: Байден выступит с речью об «омикрон»-штамме

Президент США Джо Байден во вторник выступит с обращением в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавируса. Хозяин Белого дома расскажет, какие шаги предпримет его администрация на фоне роста заболеваемости ковидом, сообщил NBC News.

Неназванный представитель Белого дома, на которого ссылается телеканал, рассказал, что Байден в своей речи выйдет за рамки уже озвученного зимнего плана с дополнительными мерами. Лидер США сделает строгое предупреждение для американцев, которые так и не решатся привиться от коронавируса, о том, какой для них будет эта зима, сказал источник.

Байден принял решение обратиться к соотечественникам в связи с ростом заражений и призывами федеральных властей к тому, чтобы американцы проходили вакцинацию. Ожидается, что демократ объяснит, как его администрация ответит на данный вызов.

Накануне в штате Нью-Йорк выявили рекордное число заражений коронавирусом за все время пандемии. Положительный результат теста получили 21 027 человек за сутки, что составило 7,98% от общего числа тестирований.

Ранее RT сообщил, что жителям Швеции начали вживлять микрочипы с COVID-паспортами.