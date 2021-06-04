NВС: Байден поручил подготовить кибероперации против хакеров из России

Американские власти намерены поручить своим военным подготовить кибероперации против хакеров, находящихся на территории России. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден, сообщило NBC News.

В правительстве Штатов рассматривают участившиеся кибератаки как угрозу национальной безопасности. В связи с этим американский лидер намерен обсудить на предстоящем саммите с президентом России Владимиром Путиным в Женеве тему хакерской угрозы. Если взаимопонимание не найдется, Байден поручит подготовить «наступательные кибероперации» против хакеров, отметило издание.

По мнению американских властей, кибератаки на оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS нанесли серьезный экономический ущерб. Злоумышленники применяют вирусы-вымогатели.

Теперь расследование кибератак с целью вымогательства получит такой же приоритет, как события террористической направленности, отметило агентство Reuters со ссылкой на Минюст США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ обязана прекратить хакерские атаки. Он считает, что частному сектору и властям Америки необходимо укрепить защиту от интернет-злоумышленников, напомнил News.ru.