«Нужны новые люди». Назарбаев рассказал, почему перестал быть президентом

Во время интервью Назарбаев заявил, что его решение покинуть пост президента — «абсолютно продуманный шаг», о котором он совершенно не жалеет. Одной из причин такого решения экс-глава республики назвал тот факт, что население страны может устать от одного и того же человека, который долгое время занимает должность ее лидера.

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«Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек — у него свой взгляд, свое отношение», — подчеркнул бывший глава республики.

Он отметил, что те годы, которые он руководил Казахстаном, были трудными. Теперь же главный вопрос заключается в том, чтобы «закрепить все», что было сделано за это время.

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет. Он принял решение уйти в отставку 20 марта 2019 года. Сейчас Казахстан возглавляет Касым-Жомарт Токаев. Он победил на досрочных президентских выборах, которые состоялись 9 июня.