«Нужны горячие девушки, а не горячая планета». Школьники из Италии бастуют вслед за Гретой Турберг
«Убийственному взгляду» Греты Тунберг на Трампа нашлось объяснениеПодробнее
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на организаторов протестов, наиболее крупные стачки проходят сейчас в столице Италии Риме. Кроме того, многолюдные забастовки организованы в Милане и Турине. В частности, в столице школьники и студенты заняли площадь Республики, здесь толпятся под 200 тысяч протестующих защитников экологии.
В руках у участников акции — плакаты и растяжки. Молодые люди требуют изменения экологиченской политики страны. Не обошлось без обвинений в стиле Греты Тунберг: «Вы испортили нам климат», «Право на будущее», «Почему климат меняется, а мы нет». Есть плакаты и с текстами на грани приличия, вроде «Нам нужны горячие девушки, а не горячая планета».
Школьница Грета Тунберг из Швеции выступила на саммите ООН по климату в Нью-Йорк и мгновенно стала мемом. Девочка эмоционально, с богатой мимикой и жестами заявила миру, что власти своими обещаниями и подсчетами денег украли у нее детство.
Психическим здоровьем девочки озаботились специалисты. Кроме того, отдельные эксперты заявили, что ребенка просто втемную используют.