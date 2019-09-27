«Нужны горячие девушки, а не горячая планета». Школьники из Италии бастуют вслед за Гретой Турберг

Школьники Италии вышли на массовые забастовки, вдохновленные инициативой шведской экологической активистки Греты Тунберг «Пятница за будущее». Различного рода акции проходят в 160 городах страны, в протестах участвуют более миллиона подростков.

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Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на организаторов протестов, наиболее крупные стачки проходят сейчас в столице Италии Риме. Кроме того, многолюдные забастовки организованы в Милане и Турине. В частности, в столице школьники и студенты заняли площадь Республики, здесь толпятся под 200 тысяч протестующих защитников экологии.

В руках у участников акции — плакаты и растяжки. Молодые люди требуют изменения экологиченской политики страны. Не обошлось без обвинений в стиле Греты Тунберг: «Вы испортили нам климат», «Право на будущее», «Почему климат меняется, а мы нет». Есть плакаты и с текстами на грани приличия, вроде «Нам нужны горячие девушки, а не горячая планета».

Школьница Грета Тунберг из Швеции выступила на саммите ООН по климату в Нью-Йорк и мгновенно стала мемом. Девочка эмоционально, с богатой мимикой и жестами заявила миру, что власти своими обещаниями и подсчетами денег украли у нее детство.

Психическим здоровьем девочки озаботились специалисты. Кроме того, отдельные эксперты заявили, что ребенка просто втемную используют.