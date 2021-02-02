«Нужно видеть приоритеты и срезать углы»: Рогозин отказался от гонки за Луну без понимания цели

«Ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда. <…> В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит», — написал Рогозин.

Руководитель госкорпорации отметил, что не раз вел переговоры с NASA и американскими политиками по вопросу исследования Луны, но ему не смогли внятно ответить, зачем им это надо.

«На мой простой вопрос главе NASA Бранденстайну: „Если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности“, — Джим лишь тяжело вздохнул», — добавил глава Роскосмоса.

Ранее Рогозин заявил, что милитаризация Луны — это недопустимо. Так он отреагировал на сообщение СМИ, что Минобороны США может в будущем обеспечивать защиту баз NASA на естественном спутнике Земли.