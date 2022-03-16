«Нужно сохранять жизни своих солдат и мирных жителей». Почему российским военным стоит действовать более жестко

Украинских военных уличили в отсутствии каких-либо принципов. Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» объяснил, что мирное население они будут уничтожать, чтобы обвинить во всем российских военных.

Тактику ВСУ он назвал тренингом западных спецслужб и сравнил с действиями американцев, которые уничтожали «все, что движется» для захвата необходимых объектов.

«Поэтому здесь не нужно церемониться. Должно быть понимание, что нужно сохранять прежде всего жизни своих солдат, мирных жителей по возможности, естественно. А ВСУ и нацбатальоны почти через три недели после начала спецоперации, если они так мало желают сдаваться, нужно просто уничтожать», — подчеркнул Михайлов.

Украинских военных политолог охарактеризовал как подготовленных и мотивированных. Причина в том, что они не хотят сдаваться, одна.

«Они <…> не верят, что их возьмут в плен и отпустят. <…> Нацбатальоны — это точно. Видимо, мотивируют и бойцов ВСУ, чтобы те не сдавались. Соответственно, нужно принимать более жесткие меры», — сделал вывод Михайлов.

Специалист по межнациональным конфликтам добавил, что «Точки-У» на территорию Донбасса «летали всегда».

«Я лично видел неразорвавшиеся „Точки-У“ прямо на поле у фермера под Новоазовском», — заключил он.