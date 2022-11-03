Эксклюзив 03 ноября 2022, 14:53 «Нужно смотреть на действия». Политолог — о словах Эрдогана про позицию Германии в отношении РФ Политолог Светов призвал не доверять словам Эрдогана про позицию Германии к России Unsplash

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Россиянам не следует доверять заявлениям президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Германия поменяла отношение к их стране. Вместо этого нужно смотреть и анализировать проводимую ею политику. Такое мнение «360» выразил политолог и журналист Юрий Светов.

Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью телеканалу A-Haber заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении России. Теперь он якобы выступает за диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Светов призвал не относиться к его словам всерьез.

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«Во-первых, мы знаем об этом от посредника в лице Эрдогана. Что на самом деле об этом думает Шольц, мы слышали из его прямых заявлений, где он крайне негативно высказывался о Путине, России и прочих делах. При этом Германия продолжает выделять Украине оружие, о котором она просила», — отметил он.

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Политолог также напомнил и о недавнем визите президента Германии Франка Штайнмайера на Украину. Он приехал в Киев, несмотря на многочисленные оскорбления Зеленского. С собой он привез деньги и военную технику, напомнил Светов.

«Придавать особое значение этому высказыванию Эрдогана не приходится. Шольц может сказать, что он не так понял все и на самом деле он сам имел в виду другое. Сейчас Шольц сказал одно, через неделю скажет другое. Ему сейчас объявят за такое выговор из Вашингтона и он тут же будет говорить обратное», — добавил он.

Политолог призвал не реагировать на заявления подобного рода. Вместо этого лучше смотреть на действия руководства Германии.

«Она назвала того, кто взорвал газопровод? Нет. Молчит. В чем изменилось отношение? Более того, они говорят, что одна нитка „Северного потока — 2“, по которой можно было бы поставлять газ, не может быть задействована, так как нет лицензии. А кто ее не дал? Так если вам это надо, давайте ее. Изменение слов мы слышим постоянно, дела — неизменны. Это желание поражения РФ на Украине», — подчеркнул он.