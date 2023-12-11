Мир 11 декабря 2023, 07:34 «Нужно пройти длинный путь». Словакия выступила против быстрого присоединения Украины к ЕС Парламент Словакии выступил против присоединения Украины к Евросоюзу Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress

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Украина пока не готова к переговорам по вступлению в Евросоюз, заявил «Известиям» председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри (партия «Курс — социальная демократия»). Он отметил, что времена, когда страны могли войти в ЕС «по политическому решению», остались позади.

«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. <…> Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», –– считает Кэри.

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Партия «Курс — социальная демократия» победила на парламентских выборах осенью.

Ранее то, что Украина вступит в Евросоюз только при выполнении всех условий членства, заявила и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Само вступление «потребует времени», отметила она. При этом начало переговоров по вхождению страны в состав ЕС намечается в Брюсселе уже на 14–15 декабря.

Пока Украина «демонстрирует намерение» выполнить рекомендации, сообщили накануне в Елисейском дворце по итогам телефонных переговоров лидера Франции Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским.