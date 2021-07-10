«Нужно принимать санкции»: японцев возмутило проведение газа на Южные Курилы

Российские власти планируют газифицировать Южные Курилы в 2023 году. Такая новость не понравилась японским читателям портала Yahoo News Japan.

Ранее пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что в 2023 году на острова Кунашир и Итуруп проведут газ. На этих территориях решили построить терминалы для приема и хранения сжиженного природного газа (СПГ).

После публикации новости на портале ее стали активно обсуждать пользователи. Большинство японских читателей оказались возмущены планами газификации.

«Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая все активнее заявляет свой контроль над „северными островами“, какими-то „сожалениями“ и тому подобной ерундой. Нужно принимать против России серьезные санкционные меры!» — заявил один из пользователей.

«Сейчас Японии нужно осуществлять экономические санкции против покусившихся на ее территорию Китая, России и Южной Кореи», — поддержал другой.

«Никаких островов обратно мы сейчас не получим. Нужно изменить подходы к России: экономическое сотрудничество только в выгодных для японского бизнеса проектах, все остальное — прекратить», — отметил читатель.

Четыре острова Курильской гряды отошли СССР по итогам Второй мировой войны. Пока Россия и Япония так и не заключили мирный договор.