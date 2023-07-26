Мир 26 июля 2023, 09:10 «Нужно поступать, как говорил мой дядя». Кеннеди-младший призвал Белый дом связаться с Кремлем Роберт Кеннеди-младший призвал США на высоком уровне наладить диалог с Россией Unsplash

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США рискуют сразиться с Россией и проиграть, ведь у нее намного больше ядерных боеголовок. Страны должны наладить диалог на высоком уровне, как при 35-м президенте Джоне Кеннеди и экс-главе правительства СССР Никите Хрущеве, заявил на мероприятии в Нью-Йорке племянник бывшего лидера, кандидат на выборах 2024 года, адвокат и общественный деятель Роберт Кеннеди-младший. Его процитировало РИА «Новости».

«Никто не говорил с [президентом России Владимиром] Путиным в течение года. У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя», — призвал он.

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Роберт Кеннеди-младший объяснил, насколько это важно. По его мнению, страны приблизились к риску экзистенциальной войны, в которой победит Россия — ее запасы ядерных вооружений намного больше американских.

Он напомнил о дружеских отношениях своего дяди Джона Кеннеди и советского лидера Никиты Хрущева. Они много разговаривали друг с другом и обсуждали итоги Второй мировой войны, в которой вопреки продвигаемой в США версии победил СССР. Американский президент предложил поставить себя на место этой страны, и тогда мнение общества изменилось.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал отношения России и США крайне тяжелыми. По его словам, на Западе развернули всеобъемлющую антироссийскую кампанию.